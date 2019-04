Metz : le soleil s'invite à Pâques

Le retour du soleil était attendu par les habitants de Metz avec impatience. Ils en ont profité pour faire un tour au marché de la ville. Une douceur de vivre qui invite à tomber les pulls et les vestes. Le soleil rime également avec activités nautiques, au grand bonheur des jeunes. Le mercure pourrait encore grimper jusqu'à la fin de la semaine, pour un dimanche de Pâques baigné de soleil. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.