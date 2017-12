Metz, ville d'origine du coach des Battantes

Un score serré, un suspens intenable, les habitants de Metz ainsi que les apprenties handballeuses ont presque autant vibré que leurs aînées lors de la diffusion du match. Le coach des Battantes y est originaire et six d'entre elles officient dans le club de la ville. En 20 ans, les multiples victoires du handball français ont fait bondir de 150% le nombre de licenciés dans l'Hexagone et cette nouvelle performance incitera les filles à s'inscrire plus nombreuses dans cette discipline. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.