Meursault : les automobilistes s'équipent en pneus hiver

Dès la tombée des premiers flocons de neige, le réflexe est d'installer rapidement des pneus hiver. A Meursault, en Côte-d'Or, les automobilistes affluent chez le garagiste du coin pour s'équiper en pneus hiver, pour affronter la neige en toute sécurité. Afin d'assurer la stabilité de la voiture sur les routes glissantes, le garagiste préconise d'installer quatre roues adaptées à l'hiver au lieu de deux. Il faut cependant compter entre 60 et 220 euros la pose. Une dépense certes conséquente, mais qui pourrait être utile aux automobilistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.