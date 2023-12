Meurthe-et-Moselle : coup de filet anti-terroriste

Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy, et Toul (Meurthe-et-Moselle), opérations antiterroristes simultanées ce vendredi matin, dans ces trois villes lorraines. De ce fait, cinq personnes ont été interpellées à la même heure par les équipes du RAID. D'après nos informations, il s'agit de cinq hommes âgés de 20 à 23 ans. Ils appartiennent tous à la mouvance islamiste, et parmi eux se trouvent, au moins, deux étudiants. L'un d'entre eux a été arrêté dans une cité universitaire à Nancy. Ce vendredi après-midi, les cinq hommes ont été transférés à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), dans les locaux de la DGSI, où ils sont actuellement en garde à vue. Projetaient-ils de commettre un attentat en cette période de fête ? Une note du ministère de l'Intérieur adressée à tous les préfets alerte. Ce samedi matin, le dispositif de sécurité est renforcé dans le centre-ville de Strasbourg (Bas-Rhin). Il s'agit de la fouille des sacs et contrôle des véhicules autorisés à rentrer dans le périmètre. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour association de malfaiteurs terroristes criminelle. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, A. Guillet