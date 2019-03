Meurthe-et-Moselle : le guichet de la gare de Pagny-sur-Moselle est définitivement fermé

A Pagny-sur-Moselle, en Meurthe-et-Moselle, les voyageurs ne comprennent toujours pas pourquoi le guichet de la gare est fermée. Retirer ses billets de train sur une machine semble peut-être pratique, par contre, cette dernière ne peut pas fournir toutes les informations dont les usagers ont besoin. Malgré cette fermeture, les habitants de Pagny-sur-Moselle sont bel et bien décidés à poursuivre leur mobilisation, surtout après l'annonce de billets plus chers s'ils sont achetés à bord des trains. A part les bornes automatiques, quelles mesures la SNCF va-t-elle prendre ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.