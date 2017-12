Meurthe-et-Moselle : La justice a ordonné la démolition d'une maison qui fait de l'ombre au voisinage

Sarah Rebaï, veuve avec deux enfants, est condamnée à démolir sa maison car cette dernière fait de l'ombre à sa voisine. Tout a commencé en 2010 lorsque Sarah décide de construire une nouvelle maison derrière la sienne. Mais sa voisine, estimant que cette dernière lui faisait trop d'ombre, a saisi la justice qui lui a donné raison à trois reprises. Sarah reçoit tout de même de nombreux soutiens depuis que son toit est menacé de destruction. Mais après la Cour de cassation, il ne lui reste plus aucun recours juridique. Tant que sa maison ne sera pas détruite, elle devra payer 50 euros par jour de retard. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.