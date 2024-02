Meurtre du policier Éric Masson : vive émotion à l'ouverture du procès

Le directeur général de la Police Nationale, Frédéric Veaux, a fait le déplacement. Du grand patron au simples brigadier, les policiers étaient très nombreux, ce lundi matin, au procès du meurtre d'Eric Masson. Face aux policiers, face à la famille, un jeune homme est assis dans le box. Ilias Akoudad, 22 ans, petit délinquant, est accusé d'avoir abattu le fonctionnaire à Avignon. Il avait 19 ans à l'époque des faits, c'était le 5 mai 2021. Éric Masson et un collègue en civil contrôlent une femme qui vient d'acheter du cannabis. Le suspect s'approche, interpelle les agents, et tire avec un pistolet. Touché par deux balles, Éric Masson décède sur place. Le meurtre provoque une énorme vague d'émoi chez les policiers, qui multiplient les hommages dans tout le pays. Le suspect est interpellé quelques jours après les faits à un péage alors qu'il essaye de fuir en Espagne. Il est mis en cause par deux témoignages, et par des résidus de poudre sur ses vêtements. Il nie toutes les accusations depuis le premier jour. Le verdict est attendu en fin de semaine prochaine. TF1 | Reportage F. Litzer, M. Belot, J. Regard