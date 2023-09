Meurtre maquillé en cambriolage : sidération à Dunkerque après les aveux de l'épouse

Sur cette photo, ils donnent l’image d’un couple uni, c’était il y a un an et demi. Ce jeudi, à Dunkerque, les aveux de la compagne de Patrice Charlemagne troublent la population. Le profil de la suspecte étonne : conseillère municipale de Dunkerque, écrivaine et professeure, elle faisait la promotion de la lecture auprès des jeunes. Ici, personne ne comprend : "On ne s’attendait certainement pas à ce que ce soit elle" ; "Je l’ai croisée de temps à autre à des manifestations culturelles. Encore une fois, c’est incompréhensible". Elle avait d’abord affirmé aux enquêteurs que des cambrioleurs avaient assassiné son conjoint. Les secours la retrouvent dans un champ, lundi dernier, en état de choc, son bébé dans les bras. Le corps de Patrice Charlemagne, lui, se trouve dans la maison du couple, au premier étage. Tué de trois coups de couteau. Les enquêteurs sont vite intrigués par une entaille à la main gauche de sa compagne. Placée en garde à vue, elle est toujours présumée innocente. Patrice Charlemagne, 51 ans, était professeur de néerlandais à l’Université du Littoral de Dunkerque, lui aussi très investi dans la vie associative. Le couple avait un enfant de 20 mois. Le mobile du meurtre reste inconnu. TF1 | Reportage B. Christal, V. Lamhaut, G. Delobette