Mexique : les raies majestueuses de Roca Partida

Le jour se lève et nous découvrons ce rocher du bout du monde. Roca Partida est le sommet émergé d'un volcan sous-marin. Un îlot perdu dans le Pacifique que nous allons explorer en profondeur. Nous avons rendez-vous avec des raies manta uniques au monde. Les premiers plongeurs partent en direction de ce minuscule bout de terre. En s'approchant, on s'aperçoit que tout est vertical. Dans l'eau, la vie est abondante. Dès les premiers mètres, les poissons se comptent par millier. Soudain, celles que nous sommes venus chercher apparaissent enfin. Les ailes déployées, elles semblent planer dans le bleu de l'océan. Ces animaux sont fascinants, très agiles, très puissants. Elles se nourrissent de planctons et de petits poissons. Ces diables des mers se mettent à jouer au-dessus de nos têtes. Le spectacle fascine les plongeurs. Ces raies manta vivent actuellement en toute tranquillité dans un parc naturel protégé de 148 000 kilomètres carrés, le plus grand d'Amérique du Nord. D'après le dernier recensement, elles seraient 850 à vivre au large du Mexique. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Berville