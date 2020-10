"Mi vida", le nouvel album de Kendji Girac

"Mi vida" est essentiellement composé de onze titres. Kendji Girac les a réalisé en partie avec Gims. La chanson "Habibi", elle, est signée Slimane. Les tubes qui se trouvent dans ce nouvel album racontent des histoires d'amour assez dures et compliquées, mais ils sont très romantiques. Retour sur le parcours musical de Kendji Girac. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.