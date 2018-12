"Mia et le lion blanc" sort en salles

Ce 26 décembre 2018 sort "Mia et le lion blanc", un film retraçant l'histoire d'amitié d'une Sud-africaine et d'un lionceau cible des braconniers. Réalisé par Gilles de Maistre, le tournage du long métrage a duré trois ans. Il a pour but de sensibiliser le public sur la menace qui pèse sur les lions en Afrique du Sud. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.