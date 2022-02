Michel Boujenah au sommet dans L’Avare de Molière

C'est Michel Boujenah qui endosse le costume de "L'Avare", la pièce la plus jouée de Molière. C'est l'histoire d'un homme en souffrance qui ne donne à voir que son plus grand défaut. Ainsi la cassette d'Harpagon devient le trésor précieux d'un monstre suspicieux. Un avare que Molière a voulu humain, fragile et amoureux. Harpagon et son fils Cléante aiment la même femme. La farce peut démarrer. "Je pense qu'il s'est servi de l'avarice comme un masque pour glisser son vrai désespoir à lui", confie l'acteur. "Harpagon découvre que son fils aime la même femme que lui. Et cette femme aime le fils et non pas lui. Et que déjà, avant même qu'on découvre qu'on a volé son argent, c'est la seule chose qu'il lui reste", rajoute-t-il. Le public, lui, est conquis : "tous les comédiens sont merveilleux, c'est un pur plaisir", "c'était très marrant aussi". Une mise à nu, une performance d'acteur. Michel Boujenah, serviteur de Molière, est tout sauf avare de talent. TF1 | Reportage C. Magne, D. Blondeau