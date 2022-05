Michel Fugain, une belle histoire de 80 ans

Une rencontre avec Michel Fugain chez lui en Haute-Corse. Il vit dans ce qu’il appelle son "petit paradis". Avec son épouse, Sanda Fugain, qu'il connaît depuis 20 ans, l'artiste de 80 ans répète une nouvelle chanson. Il affirme qu’à son âge, il a toujours la même passion. Pour lui, ce n'est que du bonheur. À l’Île-Rousse, il a organisé un apéro pour ses amis. "Michel, ces qualités, c’est d’être un mec droit, intégré, gentil, et drôle", confie Véronique Gnest, une amie. "Rien que la chanson, c’est la fête, ajoute Pierrot Mariani", facteur de l’Île-Rousse. En effet, presque toutes les générations connaissent ses chansons. "C’est un chanteur incontournable. Ce n'est pas trop ma génération, mais on est toujours bercé par les chansons que nos parents écoutaient et écoute encore", affirme Paul-Antoine Suzzoni, gérant d’un domaine viticole. Michel Fugain fêtera son anniversaire le 12 mai à Paris, puis, en juillet prochain, à Calvi, en Corse. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez.