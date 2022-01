Michel, le traiteur enchanteur

C'est un tour qu'il joue au temps qui passe, celui du petit garçon qui ne veut rien écouter. Entrer dans le monde de Michel Beltoise, c'est se perdre entre les vies d'un petit traiteur devenu en plus décorateur. "Ce qui me passionne dans le métier de traiteur, ce n'est pas tellement d'envoyer mille petits fours, c'est de mettre en scène les réceptions", confie-t-il. Avec sa collection, il décore ses banquets et plonge les clients dans son univers. Toutes ses histoires d'amour commencent à la brocante où il se rend chaque dimanche avec son fils. Il y cherche le trésor au milieu des bibelots, l'inspiration pour le décor de ses prochains buffets. Mais en vérité, après toutes ces années, Michel possède quasiment tout. Ces derniers mois, il s'est surtout appliqué à réunir autour de lui ce qu'il a de plus important. Son fils l'a rejoint et sa fille est en train de prendre les rênes de la société. C'était son rêve : travailler en famille. "Dans la vie, je n'ai pas fait fortune. Mais par contre, j'ai réussi un métier d'âme", se réjouit le traiteur. TF1 | Reportage M. Guicheux, M. Merle, F. Fernandez