Michel Sardou a fait ses adieux à la scène

La tournée d'adieu de Michel Sardou a pris fin. Il est monté pour la dernière fois sur scène, le jeudi 12 avril, à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt. Près de 5 000 fans ont assisté à ce concert. Pendant plus de deux heures, ils ont chanté avec la star les tubes qui ont marqué sa carrière, notamment "La maladie d'amour".