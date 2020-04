Michel Scott : "On peut observer trois grands stades de la pandémie au niveau mondial"

Notre spécialiste de la politique étrangère Michel Scott nous dresse un bilan complet de l'évolution de la pandémie de coronavirus dans le monde. Il nous explique la situation en Chine, en Europe et aux Etats-Unis. À noter que c'est dans ce dernier que l'on recense le plus grand nombre de cas au monde, soit 165 000. Quid du pic de mortalité de chacun de ces territoires ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.