Michèle, une chouette collectionneuse !

Au cœur de l'Aveyron, le village de Sainte-Eulalie-d'Olt compte plus de chouettes que d'habitants. En bois, en cristal, des peluches ou encore des bijoux, Michèle en compte plus de 5 600, dénichés dans le monde entier. Son amour pour le rapace nocturne a débuté il y a 64 ans. Un soir après l'école, elle recueille une petite chouette blessée. La jeune avait onze ans lorsque son animal disparaît. Pour la réconforter, son père lui a offert ce cadeau. C'est le début d'une grande collection. La passionnée devient hululophile. Voici la pièce la plus ancienne, une sculpture de 400 ans. C'est une ferveur qui n'a pas toujours été partagée. Pendant 50 ans, Michèle a stocké ses chouettes dans son appartement parisien et dans cette grande maison familiale, au grand désespoir de son mari et de ses enfants. Pour mettre un terme à ces querelles, elle a trouvé la solution. Elle a déplacé toute sa collection dans une maison, et en a fait un musée. Ici, les oiseaux ont leur bureau, leur cuisine, et même leur salle de bain. La retraitée le reconnaît, l'idée est un peu farfelue. Quatre mois de travaux ont été nécessaires pour transformer cette vieille demeure en musée de la chouette. Michèle est présente tous les jours de l'année pour accueillir les visiteurs. TF1 | Reportage M. Chaize, P. Mislanghe