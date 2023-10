Micheline, championne de sprint... à 82 ans !

Micheline Bailly, championne de France du 100 mètres (catégorie 80-85 ans), s'entraîne au Stade d'Argentan (Orne) deux fois par semaine. Elle avait la cinquantaine quand elle a commencé à courir. Et puis, il y a quatre ans, elle a eu envie d'essayer le sprint. Trop vite, trop fort, c'est peut-être cela Micheline. Son entraîneur essaie de la freiner un peu. Son mari, lui, est habitué. Faire mieux que 21,77 secondes au 100 mètres est difficile de réaliser que Micheline court à 18 km/h. C'est une telle performance que le championnat d'Europe le mois dernier, la catégorie 80-85 ans, ne comptait que six athlètes, dont Micheline. Elle est revenue avec une quatrième place. Elle porte les couleurs de l'Hexagone à presque 82 ans. Micheline a déjà un autre objectif : s’aligner sur le 60 mètres et donc muscler son départ qui devra être plus explosif. Elle a ainsi quatre séances de sport par semaine. Et ce mercredi matin, pour récupérer, elle était partie randonner. TF1 | Reportage S. Pinatel, N. Clerc