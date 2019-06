Michou célèbre ses 88 printemps en sortant un disque

Pour fêter ses 88 ans, Michou sort un nouvel album. Son cabaret est reconnu dans le monde entier depuis les années 60. Toute sa carrière, ce célèbre Amiénois a chanté pour nous faire rire. Il sort un best of pour réunir toutes ses chansons. Il s'agit d'un nouveau disque de 23 titres racontant son parcours. Il fera la fête comme chaque soir à l'occasion de son anniversaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.