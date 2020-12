Micro-dons : l'arrondi en caisse aide 1 300 associations

Cette année, 8 000 magasins participent à l'opération micro-don. Pratique, ce système permet de toucher de nouveaux bienfaiteurs. Par rapport aux dons classiques, il attire de plus en plus les Français car verser quelques centimes est presque invisible pour le porte-monnaie. En ce moment, l'arrondi en caisse est très efficace. D'abord, c'est plus simple pour la tenue des comptes des clients. Ensuite, tout le monde peut donner sans avoir des démarches à faire et sans être relancé. Chaque enseigne choisit sa cause et les sommes récoltées serviront à venir en aide à 1 300 associations dans le pays. Dans l'Hexagone, plus de sept millions d'euros ont été récoltés l'an dernier. Les Restos du cœur, par exemple, font partie des associations qui bénéficient des micro-dons. Ils fonctionnent uniquement que par la générosité du public et pour eux, cette opération leur permet d'œuvrer en conséquence sur le terrain.