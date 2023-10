Miel : des étiquettes bientôt plus claires ?

Au supermarché, vous avez l’embarras du choix : des dizaines de références de pots de miel. Mais savez-vous réellement ce qui se cache à l’intérieur du pot ? Nous vous avons posé la question, et voici quelques réactions : "Piège !" ; "Incroyable, je ne pensais pas que c’était à ce point là. Je suis bouche bée". Les étiquettes sont approximatives, voire trompeuses. Alors les députés européens souhaitent modifier la réglementation. L’objectif étant que chaque étiquette mentionne clairement la provenance du miel, mais aussi sa composition. Environ 50% des miels importés en Europe sont soupçonnés d’être dilués avec du sirop, des colorants et des additifs. Pourtant, pour cette apicultrice, inutile d’ajouter quoi que ce soit au produit. "Ce sont les abeilles qui font tout le travail. Nous, on n’en rajoute rien", affirme-t-elle. Ici, les clients viennent chercher la transparence. Ajouter la composition sur les étiquettes serait donc une excellente nouvelle. La Commission européenne décidera dans un mois de changer ou non la réglementation. TF1 | Reportage A. Bacot, J.V. Moulinier