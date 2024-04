Mieux encadrer les influenceurs pour éviter les tromperies

Dans leurs vidéos, ils vous promettent monts et merveilles. Sur l'une d'elles, un traitement miracle pour blanchir les dents. Ou encore, tenez-vous bien, des pilules censées guérir le cancer, évidemment inefficaces. Une promesse totalement mensongère et ces produits peuvent être dangereux pour la santé. Ces influenceurs sont payés pour en faire la publicité. Une pratique illégale tellement répandue que la répression des fraudes a créé une cellule spéciale. Exceptionnellement, nous avons pu assister au travail des analystes, un travail minutieux. Comment repèrent-ils les influenceurs hors-la-loi ? Grâce à une veille sur tous les réseaux sociaux et des signalements faits sur un site dédié, SignalConso. Ils recoupent avec les dossiers déjà existants de la police et de la Justice. Ensuite, les enquêteurs se font passer pour de potentiels acheteurs. En deux ans, 310 contrôles, 145 influenceurs épinglés pour des infractions variées de la simple publicité masquée à la vente de produits interdits. Pour les cas les plus graves, les sanctions sont lourdes : jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. TF1 | Reportage G. Bertrand, R. Sygula, M. Kouho