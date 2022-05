Mieux qu’un sandwich : le pan bagnat niçois

En terrasse, dans un parc ou à la plage, le pan bagnat est la star des pique-niques de la Côte-d’Azur. Pour le préparer, Stéphane Munoz, cuisinier au restaurant "A Buteghinna", commence toujours par un tour au marché. Il va y acheter des légumes de saison. Une grande variété en compose la recette. Certains sont connus partout dans le pays, d’autres, un peu moins, comme les artichauts violets. Tous les légumes du pan bagnat se mangent crus, les févettes ne font pas exception. Dans la région, on prend la recette du pan bagnat très au sérieux, et un label le garantit. Le pan bagnat est une affaire de patience et de respect des traditions. C’est un pain rond de boulanger garni de légumes, un peu de thon, des œufs et de l’huile d’olive en quantité. À l’origine, c’était un sandwich de pécheur qui se préparait avec les ingrédients disponibles. Le pan bagnat n’a qu’un seul défaut, il tellement généreux qu’il est parfois difficile à manger proprement. Mais il paraît que cela fait aussi partie du plaisir de la dégustation. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Guido, D. Laborde