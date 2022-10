Mieux trier ses déchets grâce à son téléphone

Yaourt, produits vaisselle, aérosol... ce n'est pas toujours facile de savoir dans quelle poubelle jeter un emballage. Depuis le début du mois, une application vous donne la réponse, soit en scannant le code-barres, soit en entrant directement le nom du produit. "On avait tendance à jeter tout ce qui est plastique dans la poubelle de recyclage, alors que c'est une erreur", nous raconte Aurélie, l'une des premières personnes à avoir testé l'application. Une fois triés dans la poubelle, c'est Jean-Christophe qui fait la collecte. En regardant à l'intérieur, il retrouve régulièrement des produits qui n'ont rien à faire là : "le polystyrène, le papier alu... Il y a encore pas mal d'erreurs". Dans un secteur au Sud du département, plus de 30% des déchets jetés dans les poubelles de tri ne sont pas recyclables. Le conteneur n'est alors pas collecté. Certains objets passent parfois entre les mailles du filet et finissent sur les tapis de tri. Des déchets qui peuvent parfois être dangereux pour les salariés. Dans l'Hexagone, ces erreurs de tri représentent plus de 200 000 tonnes de déchets par an et 50 millions d'euros de coûts supplémentaires pour les collectivités. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Arfel