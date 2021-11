Migrants à Calais : l'inquiétude des habitants

À Calais, il suffit de lire la presse ce jeudi matin. En cause, la situation des migrants fait l'actualité dans la région. L’État a annoncé mercredi ouvrir à nouveau un hangar pour accueillir 300 migrants chaque nuit pour être mis à l'abri. La décision divise les habitants. "Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on crée les hangars, les migrants affluent encore plus. On va se retrouver avec 5 000 ou 6 000 comme on a déjà connu", confie un buraliste. La situation se crispe un peu plus chaque jour. Ce matin vers dix heures, par exemple, des CRS ont tenté d'évacuer des migrants soutenus par des associations. Dans le centre-ville, beaucoup s'inquiètent, d'autant qu'on se souvient ici de la jungle de Calais, démantelée il y a cinq ans, jour pour jour. Certains accusent l'Angleterre de jouer un double jeu. Le bras de fer est donc engagé entre la ville et l’État. La maire de Calais a même déclaré qu'elle refusait catégoriquement l'ouverture d'un "sas de nuit" pour les migrants.