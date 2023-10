Migrants : comment Joe Biden s'est converti au mur ?

Au péril de leur vie, ils s'entassent par centaines sur les toits de ce train de marchandises en direction des États-Unis. C'était mardi, mais les images comme ça, les Américains en voient tous les jours depuis quelques mois. En train ou à pied, depuis janvier, 245 000 clandestins ont essayé d'entrer sur le territoire américain par le Rio Grande, à la frontière avec le Mexique, soit 20% de plus en un an. De nombreuses villes américaines sont débordées et ne savent plus comment accueillir ces migrants que ce soit Chicago, New York ou ici San Diego. Face à cette situation, Joe Biden a fait une annonce inattendue. Près de 30 kilomètres de mur supplémentaires seront construits dans la vallée du Rio Grande. Le président américain dit ne pas avoir le choix. Inattendu, car c'est un revirement par rapport à ses promesses de campagne. Joe Biden avait fait cesser la construction de ce mur dès son arrivée à la Maison Blanche. Depuis 100 ans, des barrières sont érigées entre le Mexique et les États-Unis. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon, M. Derrien