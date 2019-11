Militaires français morts au Mali : l'hommage national aux Invalides se prépare

La cérémonie d'hommage d'hommage aux 13 soldats français tués mardi au Mali se tiendra aux Invalides le 2 décembre 2019 à 15 heures. Un office présidé par Emmanuel Macron et auquel le public pourra assister. Le président malien ainsi que Nicolas Sarkozy et François Hollande seront aussi présents. Jeudi soir, Daech a affirmé être responsable de la collision entre les hélicoptères. L'armée française a rapidement démenti. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.