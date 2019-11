Militaires français tués au Mali : la ville de Gap pleure leur disparition

Plusieurs communes françaises s'unissent dans la tristesse et le deuil face à la perte des soldats au Mali. À Gap, dans les Hautes-Alpes, les drapeaux de la ville sont en berne. Les habitants, quant à eux, rendent hommage à ces militaires en inscrivant leurs pensées dans le registre des condoléances à la mairie. Certains sont même venus déposer des fleurs à la caserne du village. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.