Militaires français tués au Mali : les dernières images avant le drame

Face aux terroristes, la présence française au Mali est indispensable. Un combat de longue haleine qui ne détint pas sur la patience et la persévérance des 4 500 militaires qui s'y sont engagés. Malheureusement, certains y laissent leur vie à l'instar du capitaine Nicolas Mégard. Trois semaines avant sa disparition le 25 novembre 2019, il apparaissait sur notre reportage, très enthousiasmé par sa mission. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.