Millau lutte contre les chenilles processionnaires

Le soleil et la chaleur favorisent la prolifération des chenilles. Ces dernières sont très dangereuses pour les animaux. Elles représentent également un fléau grandissant pour l'homme. À Millau, pour éviter la multiplication des chenilles, les administrés doivent les éradiquer sous peine de 38 euros d'amende.