Mille ans dans le même château !

Si vous rêvez d'une vie de château, voici ce qui vous attend : des heures de tonte et quelques acrobaties pour désherber. Boussay, c'est l'histoire d'une famille qui fait vivre un château depuis 1 000 ans. Une mission transmise d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, Marc de Becdelièvre y vit toute l'année. Son frère Gilles vient pour les week-ends et les vacances. Chacun entretient la moitié de la maison pas tout à fait comme les autres, avec à chaque étage des pièces surprenantes. Il y a un lieu de prière réservé à la famille et juste au-dessus, une bibliothèque. Elle occupe toute une galerie dans cette aile construite au XVIII ème siècle. Garder un tel monument au fil des siècles implique de gérer pas mal d'imprévus. Un bout du plafond s'est effondré. Bâti il y a un millénaire, le château est donc plus fragile qu'on l'imagine. Et voici l'élément essentiel à son équilibre : des douves alimentées en eau par des sources. Il faut régulièrement les inspecter, car elles protègent les fondations du château. La pierre peut s'altérer au fil du temps. Reportage > TF1 | Reportage C. Madronet, C. Lefeuvre