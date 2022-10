Mille et une nuances de chrysanthèmes

En grosses boules, en pompons ou avec des fleurs toutes simples... leur couleur illumine une journée d'automne. Au château de Rivau, chouchouter par les jardiniers, le chrysanthème succède aux dernières roses. Une place de choix dans ces jardins pour une fleur associée à la Toussaint. Dans les massifs ou en composition florale, le Rivau en fait la star du moment. Pour découvrir les chrysanthèmes les plus tendances, direction la Sarthe sur l'exploitation d'un obtenteur. Alain Sauvé produit deux millions de boutures par an et cultive 400 variétés différentes. Le passionnément jaune ou le chrysanthème en forme d'araignée, de grands classiques. À Tours (Indre-et-loire), les jardiniers de la ville ont fait du chrysanthème l'une de leurs spécialités. Fin octobre vient le moment de l'installation. Un étrange ballet commence au pied de l'hôtel de ville pour ajuster 225 cascades et 70 pyramides. De quoi égailler le quartier central jusqu'aux premières gelées et peut-être s'inspirer des Japonais qui font du chrysanthème un symbole du bonheur. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély, T. Gathy