Mimizan : deux avocats dénoncent le gaspillage alimentaire dans un supermarché

Depuis 2016, la loi Garot contraint les grandes surfaces à donner leurs produits invendus à l'exception de certains produits à risque et des aliments périmés. Mais à Mimizan, dans les Landes, un supermarché a jeté 50 kilos d'aliments encore consommables dans la poubelle. Deux avocats parisiens ont constaté les faits avec un huissier de justice le 4 février 2019 et souhaitent déposer plainte. Le gaspillage alimentaire constitue une infraction pénale passible de 3 750 euros d'amende. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.