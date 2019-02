Le mimosa, fêté en grande pompe à Tanneron

C'est une tradition que la commune de Tanneron perpétue depuis 1995. Chaque année au mois de février, on célèbre le mimosa, la fleur emblématique du village. Un moment festif qui plaît aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Comme le veut la coutume, ce sont ces derniers qui animent la bataille de fleurs. Le 3 février 2019, le village a accueilli près d'un millier de visiteurs enchantés pour l'occasion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.