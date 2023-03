Mimosas : le soleil de Noirmoutier

Chaque hiver, Noirmoutier (Vendée) revêt son beau manteau jaune. À partir de janvier, l'île fleurit ses mimosas pour le plus grand bonheur des habitants et des vacanciers. "Il suffit de tourner un peu la tête, pour voir que c'est vraiment très beau"; "Il y a de bonnes senteurs, de belles combinaisons de couleurs : le jaune, le vert avec le bleu de la mer". Le mimosa est devenu l'un des emblèmes de l'île tant il déborde des jardins. Michèle vit ici la moitié de l'année et en a trois chez elle. La fleur fait partie du paysage noirmoutrin depuis le XIXe siècle. Il était alors en vogue d'en planter dans le jardin de sa villa. Mais attention. Elle a tendance à s'épanouir facilement, voire à prendre ses aises.C'est une plante qui demande de l'entretien et surtout de la vigilance car elle est invasive. Elle a un système racinaire qui est très puissant. Elle colonise très rapidement tous les espaces. Ne tardez donc pas si vous voulez en profiter. La floraison ne dure que quelques semaines et devrait bientôt se terminer. TF1 | Reportage M. Giraud, S. Guerche