"Mince alors 2" : une comédie pour les vacances

Ils ont quelques semaines pour maigrir. Au programme : sport et bouillon détox. Pour son deuxième film consacré aux cures, Charlotte de Turckheim change de décor. Rappelez-vous, il y a dix ans, "Mince alors !" se déroulait à Brides-les-Bains (Savoie). Cette fois-ci, la réalisatrice a posé sa caméra en Provence et le régime n'est plus le même. "On ne fait plus les espèces de cure comme on faisait à Brides-les-Bains. L'alimentation a tellement évolué en dix ans qu'il y a des choses qui peuvent paraître un peu démodées", explique-t-elle. Si les méthodes ont changé, le thème central du film est toujours d'actualité. "Le sujet de l'apparence du corps et du comment on se voit, je pourrais en faire dix en fait", s'amuse Charlotte de Turckheim. Le premier film avait touché près d'un million et demi de spectateurs. La cure 2021 pourrait avoir les mêmes bienfaits. TF1 | Reportage S. De Vaissiere, L. Deschateaux, C. Marchand, N. Moreau