Le Minck, un bistrot typiquement calaisien

Michèle et Laurent Lefebvre ont repris le Minck il y a seize ans. Dans cet établissement typiquement calaisien, ils ont pour rituel de serrer la main à tous les clients qui viennent d'entrer. Existant depuis 40 ans, ce bistrot est un lieu incontournable. Les habitués y recherchent la chaleur et la convivialité.