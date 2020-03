"Mine de rien", une comédie touchante au service du patrimoine minier

Déjà diffusé dans les salles obscures, "Mine de rien" a su raconter une histoire triste sur des notes joyeuses. Ce film met en avant la solidarité des habitants de la cité minière du Pas-de-Calais pour sauver une mine de charbon de la démolition. Si le réalisateur maîtrise cet univers, c'est parce que son grand-père lui-même travaillait dans la fosse. Pour donner encore plus vie à l'histoire, il n'a pas hésité à y faire figurer des anciens mineurs.