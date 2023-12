Mini-centrales : l'avenir du nucléaire ?

Cette entreprise américaine veut se servir du sodium pour refroidir les centrales nucléaires de nouvelle génération. Plus besoin de millions de litres d’eau, finis les immenses tours de refroidissement. TerraPower promet des centrales trois fois plus petites que les modèles actuels, et aussi moins coûteuses. Mieux encore, la chaleur produite par le réacteur pourra être conservée et réutilisée. À la clé, moins de gaspillage d’énergie. Une première centrale de ce type devrait voir le jour dès 2030 sur ce site, dans le Wyoming. C’est en tout cas l’ambition de celui qui en finance la construction : Bill Gates. C’est tout le secteur du nucléaire qui fourmille de projets novateurs. Oublié le gigantisme des réacteurs surpuissants très chers et très longs à construire, la tendance est à la miniaturisation. De nombreuses entreprises américaines veulent utiliser le modèle de centrale actuel, mais à une échelle beaucoup plus petite. La demande mondiale en électricité devrait doubler d’ici 20 ans, alors c’est à qui pourra mettre en premier son prototype sur le marché. On compte aujourd’hui pas moins de 70 projets de ce type. Aux États-Unis, bien sûr, mais aussi en Russie, en Chine, et même en France. TF1 | Reportage M. Derrien, J. Asher