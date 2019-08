Mini-tornade à Gier : la ville de Chagnon ravagée

Une mini-tornade a fait de gros dégâts le 5 août 2019 dans la vallée du Gier. Les champs des agriculteurs ont été ravagés par des morceaux de bois et de tôles, soufflés par le vent. Un transformateur électrique a même explosé dans le village de Chagnon. Plus de la moitié des foyers ont été privés d'électricité. Notons que c'est la troisième fois de l'été que la commune subit de tels orages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.