Minjat, le circuit court qui cartonne

C'est comme un marché, on vient faire ses courses ici en famille et on achète des produits de saison. Et comme dans un marché paysan du Sud-Ouest, les fruits et légumes sont 100% locaux. Et c'est pareil pour les autres produits du rayon épicerie à l'image du fromage et de la viande qui viennent d'Occitanie. Ici, le circuit court est la règle. La boutique a été créée en 2018 par trois fils d'agriculteurs. En trois ans, elle a triplé ses effectifs passant de onze salariés à près de 30. Le magasin s'appelle Minjat ou "manger" en occitan. Ici, il y a une cantine. Et là encore, il a fallu renforcer les équipes et embaucher des apprentis. Axel Solignac, lui, s'occupe des livraisons. A 80 km de la boutique, il y a Saint-Médard (Haute-Garonne). Damien Lacomme y est éleveur de volailles. Il écoule 20% de sa production chez Minjat, sans intermédiaire. D'où une meilleure rémunération, car 60% du prix de vente de ses poulets entrent dans ses caisses. Cela lui a permis de se développer en seulement quelques années. Le circuit court génère une économie importante pour la région.