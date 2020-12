Minute de silence à Ambert pour les trois gendarmes tués

Une minute de silence a été organisée là où travaillaient les gendarmes décédés. La population a voulu se recueillir pour leur rendre hommage. Et devant la mairie, il y a également une commune aussi figée. Une situation inimaginable pour les habitants d'Ambert (Auvergne-Rhône-Alpes), qui ce matin, faisaient leurs dernières courses pour les repas de fête. Le drame survenu hier est dans toutes les conversations et derrière les masques, beaucoup pensent aujourd'hui aux enfants, qui en cette veille de Noël, ne reverront pas leur père. Mais le principal sujet d'interrogation dans les allées du marché, c'est l'arsenal dont disposait Frédéric Limol, l'assaillant, chez lui. "Une arme de guerre avec visée laser et toutes les armes qu'il y avait, comment ça se fait qu'il avait ça? ", se demandent la plupart. Pour ne pas déranger les familles des gendarmes qui s'apprêtent à fêter Noël, la cellule psychologique a été installée hors de la caserne de la gendarmerie. Des cahiers de condoléances ont également été mis à la disposition de la population.