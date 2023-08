Mirabelles, la récolte de l'or jaune

Elles profitent encore quelques instants du soleil avant de quitter leurs branches. Dans un verger, une cinquantaine de saisonniers s'activent pour le début de la récolte. Les mirabelles de Lorraine ont apprécié les pluies de ces derniers jours. "Les dernières pluies qu'on a eues ont permis d'avoir un calibre important", explique Marie André, productrice. Et en plus, la chaire reste ferme. Grâce au soleil de mai-juin, le fruit d'or de la région est également bien sucré cette année. Ici, tout est récolté à la main. Un plaisir de petite fille pour Céline. Mais pendant la cueillette, l'ambiance reste studieuse. Récolter la petite boule jaune, c'est du sérieux quand on est né en Lorraine. Sur le marché de Nancy (Meurthe-et-Moselle), le fruit est reconnu par une indication géographique protégée. Il se vend entre cinq et sept euros le kilo. Les amoureux de mirabelles pensent avant tout à leur futur festin. Les gourmands vont pouvoir se régaler jusqu'à la rentrée. Dans les vergers, les 200 producteurs lorrains ont encore un mois de travail pour tout récolter. TF1 | Reportage G. Gruber, M. Doux