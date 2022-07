Mirabelles, le goût sucré de la Lorraine

Leur belle couleur dorée a commencé à égayer les vergers. Sur cette parcelle de Meurthe-et-Moselle, la récolte des mirabelles a débuté. Salomé, seize ans, est aux petits soins pour cueillir le fruit d'or de la Lorraine. "Les mirabelles, c'est familial en Lorraine (...) Tout le monde fait des compotes", affirme-t-elle. La région va faire travailler un millier de saisonniers pour récolter les mirabelles, la plupart sont étudiants. Cette année, la récolte commence avec dix jours d'avance. Malgré la sécheresse de ces dernières semaines, les prunes jaunes sont nombreuses et de qualité. Sur le marché de Metz, les mirabelles viennent d'arriver. C'est un bonheur et un symbole de l'été pour les clients. "C'est un fruit exceptionnel, car on n'en trouve pas partout. C'est le fruit de la région aussi", affirme une habitante. Pour les 200 producteurs de mirabelles de Lorraine, la saison ne fait que commencer. La délicieuse récolte va s'étaler sur plusieurs semaines. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse