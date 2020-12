Mireille Mathieu chante Noël

À l'heure où le Palais des papes s'endort, Avignon s'éclaire de mille lumières. Dans un univers où les personnages de Casse-Noisette surgissent, partons à la rencontre de Mireille Mathieu. "Noël pour moi, c'est la fête de la famille. On est tous réuni. C'est la naissance de Jésus", définit l'artiste aux 1 200 chansons. Confinée depuis des mois, celle que l'on surnomme la demoiselle d'Avignon fêtera bientôt ses 55 ans de carrière. Avec "Douce nuit, Sainte nuit" et "Vive le vent d'hiver", elle chante Noël aujourd'hui, comme en 1968. "C'est un Noël tout à fait particulier pour chaque personne. On n'est pas tous réuni. On doit faire très attention", confie Mireille Mathieu. Cependant, il y a la crèche de Noël qui est, selon elle, "la pastorale et la vie". "Le plus beau des cadeaux, on l'a dans son cœur. C'est ça qui est important", affirme la chanteuse. Si tout va mieux en 2021, elle donnera une dizaine de concerts dans le monde.