Miss France 2018 : Maëva Coucke est revenue sur ses terres, dans le Nord-Pas-de-Calais

Ce mercredi 20 décembre 2017, la mairie de Boulogne-sur-Mer a offert un accueil triomphal à Maëva Coucke, fraîchement élue Miss France 2018. La jeune femme, âgée de 23 ans, est en effet la troisième Miss France représentant le Nord-Pas-de-Calais en quatre ans. La plus belle femme de France était également attendue à Lille, pour rencontrer d'autres Ch'tis, qui sont toujours très fiers d'elle.