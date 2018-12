Miss France 2019 : les candidates sont arrivées à Lille

L'élection de Miss France 2019 se déroulera le 15 décembre 2018 à Lille. Les candidates s'y sont rendues ce 2 décembre 2018 sous l'accueil chaleureux des habitants. Les fans ont pu les approcher de près durant leur visite du marché de Noël. Pour mieux se faire connaître, chacune des 30 candidates s'est présentée sur le balcon de La Voix du Nord. Et bien évidemment, c'est Annabelle Varane, Miss Nord-Pas-de-Calais qui a été la plus applaudie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.