Miss France 2019 : Île Maurice, le voyage de préparation pour l'élection

Les 30 jeunes femmes en lice pour le concours de Miss France 2019 sont arrivées le 21 novembre 2018 à l'Île Maurice. Elles vont se préparer pour l'élection du 15 décembre 2018 à Lille. Au programme de leur séjour : des séances photos, des excursions, des cours de bonnes manières et d'élégance, et surtout des leçons de patience. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.