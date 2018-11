Miss France 2019 : interview des candidates

Les prétendantes au titre de Miss France 2019 ont été conviées sur le plateau TF1 ce 19 novembre 2018. En compagnie de la présidente du concours, Sylvie Tellier, certaines ont exprimé leurs ressentis en prenant part à cette aventure. Elles ont aussi partagé leurs passions et leurs parcours. Line Renaud, membre du jury de cette édition 2019, y fait également part de son nouveau livre " Mes années Las Vegas ". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.