Miss France 2019 : des journées rythmées attendent Vaimalama Chaves

Pour sa première journée en tant que Miss France 2019, Vaimalama Chaves a déjà un programme surchargé. Photos avec les fans, émission de radio, interview et bien sûr le premier plateau télé accordé exclusivement aux téléspectateurs de TF1. Elle devra s'habituer à un rythme assez dense durant les quatre premiers jours de promo.